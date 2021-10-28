Китай обратился в Интер РАО с просьбой увеличить поставки электроэнергии в ноябре-декабре

ПАО "Интер РАО" получило официальное обращение от Китая с просьбой увеличить почти вдвое поставки электроэнергии в ноябре-декабре, рассказала журналистам член правления компании Александра Панина.
Она отметила, что по итогам 2021 г. "Интер РАО" рассчитывает выйти на рекордные объемы поставок в Китай.
"555 млн кВт.ч заявка в месяц на ноябрь и декабрь. Почти удваивают", - привела она данные, отметив, что заявка Китая будет удовлетворена почти полностью.
Увеличение экспорта в Китай повысит загрузку ТЭС Дальнего Востока, в частности, генерацию "РусГидро".
Стороны пока не обсуждали объемы поставок на следующий год, сказала Панина.
"Интер РАО" с 1 октября увеличила в два раза экспорт электроэнергии в Китай по сравнению с плановыми объемами на 2021 и уровнем поставок в октябре 2020 г. Причиной энергодефицита в северных провинциях Китая стала, в том числе, нехватка угля для местных ТЭС.
Кроме этого, большинство китайских электростанций продают электроэнергию по установленным ценам, и некоторые производители решили сократить выработку вместо того, чтобы производить электроэнергию себе в убыток, что усугубило текущий кризис. По расчетам Bloomberg Intelligence, производителям придется поднять тарифы примерно на треть, чтобы вновь выйти на прибыльные уровни.
В 2020 году объемы экспорта российской электроэнергии в Китай составили 3,06 млрд кВт.ч (-1,3% к 2019 году). В январе-сентябре 2021 г. поставки выросли на 3,2%, до 2,48 млрд кВт.ч.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная мощность электростанций "Интер РАО" на конец 2020 года составляла 31,1 ГВт.
Основным акционером компании является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.
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