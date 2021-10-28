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ТЭК 28.10.2021 12:41

Украина и Румыния одолжили газ Молдавии для поддержания давления в газотранспортной сети

Украина и Румыния предоставили Молдове в долг газ для поддержания давления в газотранспортной сети, сообщила в четверг пресс-служба компании "Молдоватрансгаз", не назвав объемы одолженного топлива.

"Кризис в энергетическом секторе Молдавии и недостаточные объемы природного газа, необходимые для внутреннего потребления, затронул как энергетическую безопасность страны, так и функционирование системы передачи газа. Для поддержания работоспособности системы необходимо соблюдать определенные технические требования, разница между объемом импорта и потребления газа существенно влияет на эту работоспособность", - говорится в сообщении.

Предприятие сообщило, что Украина предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы, который Молдавия может использовать до 31 октября.

"Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа нашей страны. В этот сложный период мы высоко ценим поддержку, оказанную нашей стране соседними странами. Этот долг будет возвращен, когда в Молдавии будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы для внутреннего потребления", - сообщил "Молдоватрансгаз".

Накануне гендиректор предприятия "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что Украина направила Молдавии более 15 млн. кубометров газа, чтобы поддержать минимальное давление в газораспределительной сети. Кроме того, на этой неделе Молдавия начала закупать газ на международном рынке. Правительство поручило госкомпании Energocom объявлять ежедневные тендеры. В минувший понедельник первый тендер выиграла польская PGNiG,а во вторник - голландская VIrol. Они поставили в Молдавию по 1 млн кубометров газа. Накануне Молдавия приняла совместное предложение двух компаний - DXT Commodities и польской PGNiG. Они поставят в четверг 1,5 млн кубометров газа.

Кишинев продолжает переговоры с "Газпромом" о заключении долгосрочного контракта. Согласно контракту на октябрь, Молдавия получает газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров. При этом контракт предусматривает получение республикой лишь 67% необходимого объема газа. Неделю назад парламент Молдавии объявил о введении чрезвычайного положения в республике до 20 ноября в связи с газовым кризисом.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ГАЗ, ДОЛГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]