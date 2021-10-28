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СНГ 28.10.2021 12:07

Лукашенко подтвердил проведение Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября

Высший госсовет Союзного государства пройдет 4 ноября, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы в канун очень важного события с Вами встречаемся. 4 ноября мы проведем Госсовет - решительный шаг в нашей интеграции", - заявил Лукашенко на встрече в Минске с генеральным прокурором России Игорем Красновым в четверг. Слова Лукашенко приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

Как сообщил ранее журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, формат проведения заседания Высшего госсовета выберут с учетом эпидобстановки.

Ранее Лукашенко заявлял, что на заседании планируется утвердить разработанные программы Союзного государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГОССОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]