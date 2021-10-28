Лукашенко подтвердил проведение Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября

Высший госсовет Союзного государства пройдет 4 ноября, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы в канун очень важного события с Вами встречаемся. 4 ноября мы проведем Госсовет - решительный шаг в нашей интеграции", - заявил Лукашенко на встрече в Минске с генеральным прокурором России Игорем Красновым в четверг. Слова Лукашенко приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

Как сообщил ранее журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, формат проведения заседания Высшего госсовета выберут с учетом эпидобстановки.

Ранее Лукашенко заявлял, что на заседании планируется утвердить разработанные программы Союзного государства.