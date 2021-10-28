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Дальнее зарубежье 28.10.2021 12:29

Британский город Глазго за несколько дней до начала климатического саммита ООН затопило

Британский город Глазго вследствие ливневых дождей оказался затопленным, это произошло всего за несколько дней до начала климатического саммита ООН, которое намечено на 31 октября, сообщает в четверг телеканал Sky News.

По данным телеканала, некоторые улицы города полностью ушли под воду, из-за чего осложнилось движение автотранспорта. Некоторые машины заглохли прямо на дорогах. Также из-за стихии отменены десятки поездов.

Ранее метеорологическая служба Великобритании объявила желтый уровень погодной опасности для северо-запада Англии и юго-запада Шотландии, отмечает Sky News.

26 сессию конференции ООН по изменению климата организуют Великобритания и Италия, она пройдет 31 октября-12 ноября 2021 года в Глазго.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЛАЗГО, НАВОДНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]