Ограничение на ввоз мандаринов из Турции на повлияет на ситуацию на рынке РФ

Ограничение на ввоз мандаринов с одного из предприятий Турции не отразится на ситуации на рынке РФ, считают в Руспродсоюзе.
"Текущий запрет, выданный одному конкретному предприятию, на рынке в целом никак не отразится. Выпадающие объемы смогут заменить другие поставщики как из самой Турции, так и из других стран", - заявила журналистам представитель Руспродсоюза Ирина Нагайцева.
По ее словам, в настоящее время Турция является крупнейшим поставщиком мандаринов на российский рынок. С января по август было ввезено 107,6 тыс. тонн более чем на $72 млн. На втором месте - Пакистан, поставивший более 73 тыс. тонн на $50,8 млн. В пятерку крупнейших поставщиков также входят Марокко, Египет и ЮАР.
"На данный момент ситуация с ценами на мандарины в опте стабильная, - сказала она. - Продажи ведутся в пределах 114-170 рублей за 1 кг в зависимости от объема партии и страны происхождения. Большую часть предложения составляет продукция, завезенная из Турции".
Как сообщалось, Роспотребнадзор с 29 октября приостанавливает ввоз мандаринов одного из турецких производителей из-за обнаружения в его продукции пестицидов.
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