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Карабах 28.10.2021 12:39

Ереван готов начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном - Совбез Армении

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о готовности властей республики начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном.

"Мы готовы начать процесс демаркации и делимитации. Готовы к обсуждениям конкретных вопросов. Вы знаете о нашем подходе - это зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана, размещение пограничников двух стран на конкретных территориях и начало процесса демаркации и делимитации", - сказал Григорян на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что обстоятельств, которые могут помешать Армении начать этот процесс, нет.

"Мы ждем положительного импульса от Азербайджана", - сказал Григорян.

Секретарь СБ Армении также отметил, что правовая основа, на которой мог бы базироваться процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, это карты 1920-х годов.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ДЕЛИМИТАЦИЯ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]interfax.az