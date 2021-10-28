Ереван готов начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном - Совбез Армении

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о готовности властей республики начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном.

"Мы готовы начать процесс демаркации и делимитации. Готовы к обсуждениям конкретных вопросов. Вы знаете о нашем подходе - это зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана, размещение пограничников двух стран на конкретных территориях и начало процесса демаркации и делимитации", - сказал Григорян на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что обстоятельств, которые могут помешать Армении начать этот процесс, нет.

"Мы ждем положительного импульса от Азербайджана", - сказал Григорян.

Секретарь СБ Армении также отметил, что правовая основа, на которой мог бы базироваться процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, это карты 1920-х годов.