Ереван рассчитывает на продление пребывания российских миротворцев в Карабахе

Армения обсуждает с Россией возможность продления присутствия миротворческого контингента России в Карабахе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
"Вопрос обсуждается на высоком и высшем уровнях с российскими коллегами. По нашему пониманию подход такой, что российские миротворцы останутся в Карабахе намного дольше", - сказал Григорян в четверг на брифинге.
По его словам, основанием для такого предположения служит создание инфраструктуры, которая создается в Карабахе для миротворческих сил России. "Мы также обсуждаем с Россией вопросы обеспечения безопасности Карабаха", - сказал Григорян.
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