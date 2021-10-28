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Карабах 28.10.2021 12:41

Ереван рассчитывает на продление пребывания российских миротворцев в Карабахе

Армения обсуждает с Россией возможность продления присутствия миротворческого контингента России в Карабахе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Вопрос обсуждается на высоком и высшем уровнях с российскими коллегами. По нашему пониманию подход такой, что российские миротворцы останутся в Карабахе намного дольше", - сказал Григорян в четверг на брифинге.

По его словам, основанием для такого предположения служит создание инфраструктуры, которая создается в Карабахе для миротворческих сил России. "Мы также обсуждаем с Россией вопросы обеспечения безопасности Карабаха", - сказал Григорян.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, МИРОТВОРЦЫ, СРОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]