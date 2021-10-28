Ереван рассчитывает на продление пребывания российских миротворцев в Карабахе

Армения обсуждает с Россией возможность продления присутствия миротворческого контингента России в Карабахе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Вопрос обсуждается на высоком и высшем уровнях с российскими коллегами. По нашему пониманию подход такой, что российские миротворцы останутся в Карабахе намного дольше", - сказал Григорян в четверг на брифинге.

По его словам, основанием для такого предположения служит создание инфраструктуры, которая создается в Карабахе для миротворческих сил России. "Мы также обсуждаем с Россией вопросы обеспечения безопасности Карабаха", - сказал Григорян.