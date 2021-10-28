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Дальнее зарубежье 28.10.2021 12:59

Два трамвая столкнулись в Петербурге, пострадали 16 человек

Пассажиры пострадали при столкновении трамваев в четверг во Фрунзенском районе Петербурга, сообщили журналистам в главке МЧС по городу в четверг.

"На Бухарестской улице у дома номер 47 произошло столкновение двух трамваев, двигавшихся в попутном направлении. Есть пострадавшие", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел около 10:50.

"В результате ЧП пострадали 16 человек, детей среди них нет. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в стационары (2 человека - в Мариинскую больницу, 7 - в НИИ скорой помощи, еще 7 - в больницу 26)", - сообщил телеграм-канал городского комитета по здравоохранению.

На месте работают 12 бригад скорой помощи. По данным комитета, состояние пострадавших оценивается, предварительно, как средней тяжести.

В пресс-службе регионального главка МВД "Интерфаксу" сообщили, что в результате происшествия, по предварительным данным, в общей сложности 13 пассажирам потребовалась медицинская помощь.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]