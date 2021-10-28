Сингапурская Yug-Neftegaz проведет сейсморазведку по контракту с Туркменгеологией

Государственная корпорация "Туркменгеология" и нефтесервисная компания Yug-Neftegaz Private Limited (Сингапур) подписали контракт на проведение сейсморазведочных работ методом 3D и 2D в восточной части нефтегазового месторождения Готурдепе и в районе Южного Буруна на западе Туркмении, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан" в четверг.

Согласно сообщению, работы нацелены на наращивание ресурсов углеводородов Туркмении с целью повышения инвестиционной привлекательности страны для иностранных инвесторов.

На сайте Yug-Neftegaz сообщается, что в 2020 году она выиграла тендер на выполнение геофизических работ для ГК "Туркменгеология" по трехмерной сейсмосъемке месторождения Восточный Готурдепе на площади 250 кв км, а также двухмерной сейсмосъемки на месторождении Южный Бурун протяженностью сейсмических профилей 245 погонных километров с последующей обработкой и интерпретацией полученных данных.

Ранее, в 2019 году сингапурская компания выполнила контракт с "Туркменгеологией", предусматривающий полный комплекс геофизических работ по 3D-съемке Готурдепе на площади 420 кв. км и Барсагельмес на 345 кв. км, а также 2D- съемку в районе полуострова Дарджа (874 погонных км).

Свою деятельность в Туркмении Yug-Neftegaz начала в 2007 году с подписания пилотного контракта с госконцерном "Туркменнефть" и последующих контрактов, предусматривающего капитальный ремонт и работы по повышению производительности нефтяных скважин, восстановление скважин бездействующего фонда, а также бурение вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин, в том числе на Готурдепе.

Yug-Neftegaz занимается ремонтом скважин и интенсификацией добычи, работает также в Азербайджане и Тунисе.