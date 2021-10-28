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Здравоохранение 28.10.2021 18:10

Вакцина против COVID-19 для детей формирует хороший клеточный иммунитет

Результаты первого этапа исследований вакцины "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак М) для детей подвели в Москве, препарат формирует хороший клеточный иммунитет, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Результаты I этапа исследования позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация добровольцев вакциной Гам-КОВИД-Вак М как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе первого этапа исследований выяснилось, что препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, эти показатели превосходят таковые у взрослого населения.

"В настоящее время проводится предварительный отбор добровольцев на второй этап исследования", - сказали в пресс-службе.

В первом этапе исследования вакцины в Москве приняли участие 99 несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет.

Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]