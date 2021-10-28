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Дальнее зарубежье 28.10.2021 18:29

Бывшего сотрудника "штази" приговорили к двум годам условно за шпионаж в пользу России

Бывшего сотрудника службы госбезопасности ГДР "штази" Йенса Ф. берлинский суд приговорил к двум годам условно за шпионаж на спецслужбы России, сообщает в четверг издание Spiegel.

По информации обвинения, Йенс Ф. работал в компании, которая в прошлом сотрудничала с бундестагом в качестве подрядчика и занималась проверками электроприборов в парламенте, что давало обвиняемому доступ к документации с планами внутренних помещений бундестага. По собственной инициативе в 2017 году обвиняемый решил передать информацию о недвижимости бундестага российским спецслужбам. Он подготовил CD-ROM с данными и передал их представителям РФ.

По данным издания, Йенс Ф. - бывший офицер 9-й танковой дивизии национальной народной армии ГДР. С 1984 по 1990 год, считают следователи, он был неофициальным информатором "штази" и даже руководил другими неофициальными сотрудниками этой внутренней спецслужбы.

Прокуратура требовала, чтобы 56-летнего мужчину за "шпионскую деятельность" посадили на 2 года и 9 месяцев, но адвокаты добились условного срока. Мужчина был задержан в феврале этого года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]