Бывшего сотрудника службы госбезопасности ГДР "штази" Йенса Ф. берлинский суд приговорил к двум годам условно за шпионаж на спецслужбы России, сообщает в четверг издание Spiegel.

По информации обвинения, Йенс Ф. работал в компании, которая в прошлом сотрудничала с бундестагом в качестве подрядчика и занималась проверками электроприборов в парламенте, что давало обвиняемому доступ к документации с планами внутренних помещений бундестага. По собственной инициативе в 2017 году обвиняемый решил передать информацию о недвижимости бундестага российским спецслужбам. Он подготовил CD-ROM с данными и передал их представителям РФ.

По данным издания, Йенс Ф. - бывший офицер 9-й танковой дивизии национальной народной армии ГДР. С 1984 по 1990 год, считают следователи, он был неофициальным информатором "штази" и даже руководил другими неофициальными сотрудниками этой внутренней спецслужбы.

Прокуратура требовала, чтобы 56-летнего мужчину за "шпионскую деятельность" посадили на 2 года и 9 месяцев, но адвокаты добились условного срока. Мужчина был задержан в феврале этого года.