В Азербайджане суточный прирост числа заболевших COVID-19, 29 человек скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 420 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 524 тыс. 788, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 тыс. 300 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 29 человек (накануне - 27). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 995.
От COVID-19 вылечились 489 тыс. 32 человека, из них 1 тыс. 358 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 28 тыс. 761 человек.
За сутки медики провели 13 тыс. 827 тестов на коронавирус против 13 тыс. 175 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 158 тыс. 35 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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