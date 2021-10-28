В Азербайджане суточный прирост числа заболевших COVID-19, 29 человек скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 420 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 524 тыс. 788, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 300 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 29 человек (накануне - 27). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 995.

От COVID-19 вылечились 489 тыс. 32 человека, из них 1 тыс. 358 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 28 тыс. 761 человек.

За сутки медики провели 13 тыс. 827 тестов на коронавирус против 13 тыс. 175 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 158 тыс. 35 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков