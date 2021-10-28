Азербайджанский газ, поставляемый в Болгарию, в 4 раза дешевле российского

Цена на азербайджанский природный газ, поставляемый в Болгарию, в 4 раза ниже стоимости российского, сообщил председатель Комиссии по энерго- и водному регулированию (КЕВР) Болгарии Иван Иванов.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", Иванов, слова которого приводят болгарские СМИ, на открытом заседании по ценам на природный газ на ноябрь, сообщил, что Болгария импортирует из Азербайджана только 350 млн кубометров газа из согласованного 1 млрд кубометров природного газа в год.
Глава Bulgargaz Николай Павлов, в свою очередь заявил, что Болгария не может свободно выбирать, откуда и когда импортировать азербайджанский газ. По его словам, из-за незавершенности строительства интерконнектора Болгария-Греция (IGB), Bulgargaz импортирует газ по альтернативному маршруту, согласованному с Азербайджаном.
Павлов также отметил, что «все ценовые преимущества азербайджанского газа и газа от других поставщиков - в пользу потребителей».
Ранее заместитель вице-президента SOCAR по маркетингу и инвестициям Виталий Беглярбеков заявил, что Болгария в июле 2022 года сможет получить азербайджанский газ посредством IGB.
Болгария в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз зарезервировала 1 млрд кубометров в год на основании 25-контракта между Bulgargas и компанией SOCAR.
В настоящее время азербайджанский газ в Болгарию поступает по существующей линии мощностью 3,68 млрд кубометров в год на пограничном пункте Кула-Сидирокастро с Грецией.
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.
Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое, до 20 млрд кубометров в год.
Н.Аббасова
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