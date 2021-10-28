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Дальнее зарубежье 28.10.2021 20:11

В Индии более 100 млн человек не стали делать вторую дозу вакцины от COVID-19

Около 103,4 млн человек в Индии не пришли на процедуру получения второй дозы вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает в четверг The Guardian.

"Мы уже видели такое самоуспокоение у больных туберкулезом. Они начинают принимать лекарство, а через пару недель, когда им становится лучше, они прекращают это делать, хотя больные должны принимать их в течение шести месяцев. К вакцинам отношение то же. Я уверена, им кажется, что одной дозы достаточно, потому что никто не заболевает", - рассказала медицинская работница в индийском городе Найнитал.

Министр здравоохранения страны Мансух Мандавия призывает власти штатов, в которых люди отказывают вакцинироваться, сконцентрироваться на этой проблеме. По его словам, со следующего месяца медицинские работники начнут делать обходы, чтобы найти нежелающих получить вторую дозу компонента.

Такое отношение не только ставит под угрозу здоровье граждан страны, но и подрывает цель индийского правительства вакцинировать все взрослое население к 31 декабря, отмечает газета.

За весь период пандемии в Индии было зафиксировано более 34 млн случаев заражения коронавирусом и около 456 тыс. смертей от заболевания. Около 34% населения получили обе дозы вакцины.

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Тэги: ИНДИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]