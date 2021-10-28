Американская компания предлагает Ашхабаду альтернативный Транскаспию проект транзита газа через Азербайджан стоимостью до $800 млн

Американская Trans Caspian Resources (TCR) предлагает Туркменистану вместо Транскаспийского газопровода реализовать проект Транскаспийского интерконнектора - меньшей по мощности газотранспортной магистрали в направлении Азербайджана.

"Мы предлагаем менее амбициозный проект, чем Транскаспийский газопровод. Это линия средней мощности для доставки природного газа из морских скважин Туркменистана на Каспии к уже существующей инфраструктуре Азербайджана", - cказал соруководитель TCR Аллан Мастард, выступая в четверг на XXVI международной конференции "Нефть и газ Туркменистана".

Как отмечает "Интерфакс-Азербайджан", по его словам, проект, который оценивается в $500-800 млн, позволит максимально задействовать потенциал действующей инфраструктуры и предусматривает гораздо меньшие инвестиции по сравнению с Транскаспийским газопроводом.

По новой магистрали ежегодно может прокачиваться до 12 млрд кубометров газа. "Каспийский интерконнектор - это довольно простой проект, который может гарантировать Туркменистану экспорт 10-12 млрд кубометров природного газа всего через 24 месяца", - отметил соруководитель TCR.

Мастард утверждает, что в последние годы инвесторы все настороженнее относятся к классическим проектам в топливной энергетике и больше внимания уделяют возобновляемым источникам энергии.

"Поэтому сегодня как никогда важно воспользоваться потенциалом природного газа как "переходного" энергоносителя, который менее вреден для экологии, чем другие виды ископаемого топлива", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Туркменистан уже много лет обсуждает с Азербайджаном, Турцией, Грузией и ЕС возможность строительства Транскаспийского газопровода мощностью от 10 млрд до 30 млрд кубометров газа в год. Долгое время Москва и Тегеран были против его строительства.

Однако в августе 2018 года в казахстанском Актау президенты России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Согласно документу, для прокладки трубопровода по морскому дну Каспия согласие всех каспийских стран не требуется, вопрос его строительства согласовывают только те государства, по чьим участкам пройдет трубопровод. В случае Транскаспийского газопровода это - Азербайджан и Туркменистан.

ЕС включил Транскаспийский газопровод в список перспективных проектов.

Общие запасы природного газа в Туркменистане оцениваются в 50 трлн кубометров. Из них запасы месторождения Галкыныш - более 27 трлн кубометров.

В настоящее время Туркменистан экспортирует природный газ в КНР и Российскую Федерацию. Ведется строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.