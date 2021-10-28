SOCAR увеличила сеть АЗС в Румынии до 66

Компания SOCAR ввела в эксплуатацию новую автозаправочную станцию (АЗС) в Румынии.

«АЗС введена в эксплуатацию на севере Румынии - в регионе Сучава, на границе с Молдовой и Украиной. Это 7-ая АЗС, открытая SOCAR в этом регионе. С учетом данной станции, общее число АЗС под брендом "SOCAR" в Румынии, достигло 66», - отмечается в сообщении компании, отмечает «Интерфакс-Азербайджан».

Установленные на новой станции три колонки позволяют одновременно заправлять горючим 4 малых и 2 крупногабаритных автотранспортных средства. На станции продаются бензины марок NANO 95 и NANO 98, дизельное топливо «NANO Diesel» и «NANO Super Diesel». АЗС также оснащена оборудованием для заправки сжиженным газом (LPG) и топливом Adblue (используется для уменьшения выбросов вредных оксидов азота в атмосферу при работе дизельных двигателей).

В настоящее время АЗС под брендом «SOCAR» функционируют в 26 регионах Румынии.

SOCAR начала свою деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года. На сегодняшний день компания создала в стране около 550 рабочих мест и инвестировала в Румынию более 64 млн евро.

Н.Аббасова