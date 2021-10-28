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ТЭК 28.10.2021 18:45

НОВАТЭК выполнил программу выкупа акций на 75%

"НОВАТЭК" выполнил запущенную в 2012 году $600-милионную программу выкупа акций на 3/4, сообщил первый зампред "НОВАТЭКа" Лев Феодосьев на телефонной конференции для инвесторов.

"У нас есть утверждённая программа выкупа акций с рынка в размере $600 млн, которую мы на текущий момент использовали порядка процентов на 75", - сказал он.

"Мы постоянно информируем рынок о наших новых проектах, планах, перспективах. Мы уверены, что все, что мы реализуем сегодня, приведет к росту капитализации "НОВАТЭКа", и когда мы видим фундаментально необоснованную слабость цены акций "НОВАТЭКА", мы их выкупаем", - прокомментировал Феодосьев.

Novatek Equity (Cyprus) Limited, 100% акций которой принадлежат "НОВАТЭКу", через брокера приобретает GDR на Лондонской фондовой бирже и/или обыкновенные акции компании на Московской бирже по рыночным ценам на момент приобретения.

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Тэги: РОССИЯ, НОВАТЭК, АКЦИИ, СКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]