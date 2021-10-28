НОВАТЭК выполнил программу выкупа акций на 75%

"НОВАТЭК" выполнил запущенную в 2012 году $600-милионную программу выкупа акций на 3/4, сообщил первый зампред "НОВАТЭКа" Лев Феодосьев на телефонной конференции для инвесторов.

"У нас есть утверждённая программа выкупа акций с рынка в размере $600 млн, которую мы на текущий момент использовали порядка процентов на 75", - сказал он.

"Мы постоянно информируем рынок о наших новых проектах, планах, перспективах. Мы уверены, что все, что мы реализуем сегодня, приведет к росту капитализации "НОВАТЭКа", и когда мы видим фундаментально необоснованную слабость цены акций "НОВАТЭКА", мы их выкупаем", - прокомментировал Феодосьев.

Novatek Equity (Cyprus) Limited, 100% акций которой принадлежат "НОВАТЭКу", через брокера приобретает GDR на Лондонской фондовой бирже и/или обыкновенные акции компании на Московской бирже по рыночным ценам на момент приобретения.