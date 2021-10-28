В переговорах молдавской стороны с "Газпромом"наблюдается определенный прогресс, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

"Вице-премьер Андрей Спыну находится в Санкт-Петербурге, переговоры идут и регистрируется определённый прогресс", - сказала Гаврилица на пресс-конференции в Брюсселе.

Она добавила, что Молдавия "заинтересована в долгосрочном контракте по цене, которую она может для себя позволить". Гаврилица напомнила, что с "Газпромом" "были долгосрочные отношения" и сейчас есть ожидания относительно прагматичных переговоров в экономической и торговой плоскостях.

В Молдавии объявлено чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетике. Весь природный газ Молдавия всегда покупала только у "Газпрома". Однако в конце сентября контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" закончился и был временно продлен лишь на один месяц. При этом законтрактовано лишь две трети от потребностей Молдавии в газе.

Кишинев и Москва пока так и не смогли прийти к компромиссу по новому газовому договору. На этой неделе в России проходят переговоры между вице-премьером Молдавии Андреем Спыну и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

В Брюсселе 28 октября проходил Совет ассоциации Молдавии-ЕС.