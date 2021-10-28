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Здравоохранение 28.10.2021 21:15

ВОЗ нуждается в $23 млрд для реализации годовой программы по вакцинации в рамках борьбы с COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг сообщили, что для реализации ее плана по обеспечению вакцинами и лечением от коронавируса (АСТ) за следующие 12 месяцев в рамках борьбы с пандемией COVID-19 необходимо более $23 млрд.

"Инициатива ACT... нуждается в $23,4 млрд, чтобы помочь странам, которые относятся к категории стран с повышенным риском, в обеспечении их средствами для борьбы с COVID-19 в период с настоящего момента до сентября 2022 года", - приводят западные СМИ выдержки из заявления ВОЗ.

Согласно сайту ВОЗ, инициатива АСТ (с англ. The Access to COVID-19 Tools (ACT) - Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19) представляет собой "работу, направленную на ускорение сотрудничества и совместных усилий существующих организаций в целях прекращения пандемии".

"Это механизм сотрудничества, предназначенный для координации действий ключевых партнеров в целях скорейшего преодоления эпидемии за счет ускоренной разработки, справедливого распределения и массового выпуска диагностических средств, лекарственных препаратов и вакцин, что позволит в краткосрочной перспективе защитить системы здравоохранения и восстановить нормальную общественную и экономическую жизнь", - говорится в сообщении ВОЗ.

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Тэги: ВОЗ, ВАКЦИНЫ, ПРОГРАММА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]