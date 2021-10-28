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Финансы 28.10.2021 19:15

В Азербайджане клиенты 4 банков получат доступ к СМП с помощью платежных карт

Клиенты четырех банков Азербайджана получат доступ к Системе мгновенных платежей СМП Центрального банка Азербайджана (ЦБА), используя платежные карты, сообщает пресс-служба ЦБА.

“”PASHA Bank”, “Muganbank”, “Bank Avrasiya” и “Premium Bank” включены в список банков, предоставляющих доступ к системе мгновенных платежей с банковских счетов клиентов, подключенных к их платежным картам”, - говорится в сообщении Центробанка.

Как сообщили в ЦБА, клиенты этих банков также имеют возможность удаленно регистрировать и отменять регистрацию банковских счетов, привязанных к платежным картам, на основе принципов «Открытого банковского обслуживания», а также получать информацию об остатках на счетах и ​​транзакциях.

В настоящее время в платформу СМП интегрированы 20 банков, Государственное казначейское агентство Минфина Азербайджана и ООО Azerpocht. В будущем продолжатся работы по расширению области применения системы, а также по увеличению диапазона цифровых решений, доступных пользователям.

Система была запущена в полном режиме с 1 октября 2020 года. Запуск СМП позволяет осуществлять платежные операции в течение 5-10 секунд. Ее разработкой занималась швейцарская "CMA Small Systems AB".

СМП позволяет осуществлять платежные операции между физическими лицами, предприятиями и государственными учреждениями 24/7/365 через банковские счета с использованием упрощенных идентификаторов (FIN-код, Идентификационный номер налогоплательщика (VOEN), номер мобильного телефона, электронная почта), а деньги немедленно отражаются на банковском счете получателя.

Х.Насирзаде


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦБА, БАНКИ, СИСТЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]