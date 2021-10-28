В Азербайджане клиенты 4 банков получат доступ к СМП с помощью платежных карт

Клиенты четырех банков Азербайджана получат доступ к Системе мгновенных платежей СМП Центрального банка Азербайджана (ЦБА), используя платежные карты, сообщает пресс-служба ЦБА.
“”PASHA Bank”, “Muganbank”, “Bank Avrasiya” и “Premium Bank” включены в список банков, предоставляющих доступ к системе мгновенных платежей с банковских счетов клиентов, подключенных к их платежным картам”, - говорится в сообщении Центробанка.
Как сообщили в ЦБА, клиенты этих банков также имеют возможность удаленно регистрировать и отменять регистрацию банковских счетов, привязанных к платежным картам, на основе принципов «Открытого банковского обслуживания», а также получать информацию об остатках на счетах и транзакциях.
В настоящее время в платформу СМП интегрированы 20 банков, Государственное казначейское агентство Минфина Азербайджана и ООО Azerpocht. В будущем продолжатся работы по расширению области применения системы, а также по увеличению диапазона цифровых решений, доступных пользователям.
Система была запущена в полном режиме с 1 октября 2020 года. Запуск СМП позволяет осуществлять платежные операции в течение 5-10 секунд. Ее разработкой занималась швейцарская "CMA Small Systems AB".
СМП позволяет осуществлять платежные операции между физическими лицами, предприятиями и государственными учреждениями 24/7/365 через банковские счета с использованием упрощенных идентификаторов (FIN-код, Идентификационный номер налогоплательщика (VOEN), номер мобильного телефона, электронная почта), а деньги немедленно отражаются на банковском счете получателя.
Х.Насирзаде
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