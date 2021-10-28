Глава МИД Украины обосновал применение беспилотника Bayraktar в Донбассе правом на самозащиту

Украина ничего не нарушала, применив в Донбассе боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс турецкого производства типа "Bayraktar", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы соблюли необходимые процедуры коммуникации через Совместный центр координации и контроля и с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту", - сказал Кулеба на пресс-конференции после переговоров с федеральным советником, вице-президентом и председателем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом в Киеве в четверг.

Отвечая на выраженную МИД Германии обеспокоенность применением "Байрактара" в Донбассе, Кулеба заявил: "На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться - намного ближе к линии разграничения, чем это разрешено Минскими договоренностями. Так вот почему-то, когда гаубицу подсовывают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без надлежащей оценки".

"Мы общаемся с нашими немецкими коллегами, мы не имеем сомнений в том, что они остаются принципиальными сторонниками мирного урегулирования и пытаются помочь нам прекратить российскую агрессию против нашего государства, мы им за это очень благодарны. Но мы убеждены, что любые оценки должны даваться с учетом полного контекста ситуации, и только тогда они являются объективными и позволяют аудитории этих оценок правильно воспринять ситуацию", - отметил глава МИД Украины.

"Байрактар ТВ2" (Bayraktar) - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили, что впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар" в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного.

В пресс-центре штаба ООС проинформировали, что с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 противника обстреливала позиции украинских военных в районе Гранитного, в результате чего были ранены два военнослужащих ВСУ, а затем один из них погиб. "С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам (...)", - сообщили в пресс-центре. Затем украинской стороной "с целью принуждения врага к прекращению огня" был применен "Байрактар". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом (...)", - говорилось в сообщении штаба ООС. После этого, как отметили украинские военные, обстрелы прекратились.