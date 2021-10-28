Нефть замедлила снижение, Brent - $83,77 за баррель

Цены на нефть эталонных марок замедлили снижение в ходе торгов в четверг, но остаются под давлением.
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 подешевели на $0,81 (на 0,96%) - до $83,77 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются на $0,69 (на 0,83%) - до $81,97 за баррель.
Давление на котировки в том числе оказали данные о повышении запасов топлива в США на прошлой неделе, а также новости о том, что Иран может в скором времени возобновить переговоры о ядерной программе.
Коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 4,27 млн баррелей - до 430,81 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны в среду.
Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозировали сокращение на 100 тыс. баррелей.
Резервы бензина снизились на 1,99 млн баррелей и составили 215,75 млн баррелей, дистиллятов - на 432 тыс. баррелей, до 124,96 млн баррелей.
Между тем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,9 млн баррелей - до 27 млн баррелей, что является минимумом с октября 2018 года.
Замглавы иранского МИД Али Багери в среду сообщил, что Тегеран согласился возобновить переговоры о иранской ядерной программе до конца ноября. "Мы согласились начать переговоры до конца ноября", - приводят западные СМИ слова Багери после его встречи с координатором от ЕС по СВПД Энрике Морой в Брюсселе.
Министр указал, что точная дата возобновления переговоров будет объявлена на следующей неделе.
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