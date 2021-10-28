Саакашвили возобновил общение с врачами и готов принимать медицинскую помощь - адвокат

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении в Руставской тюрьме, отказался от крайних мер голодовки и согласился на сотрудничество с врачами, заявил в четверг журналистам адвокат Димитри Садзаглишвили.
"Решение о сотрудничестве с врачами и принятии медицинской помощи Саакашвили принял после того, как тюремная администрация оставила брешь в комнате для посетителей, через которую он обменивается письменными посланиями с адвокатами. Согласно грузинскому законодательству заключенные имеют право на конфиденциальное общение с адвокатами", - заявил Садзаглишвили.
Адвокат добавил, что Саакашвили извинился перед членами консилиума врачей, с которыми несколько часов назад отказался общаться в знак протеста против действий тюремной администрации утром в четверг полностью застеклившей окно в комнате для посетителей между заключенным и посетителем.
В НАТО намерены возобновить сотрудничество с Азербайджаном по программе ППА
Турция ждет от Армении скорой передачи Азербайджану карт минных полей в Карабахе - Акар
Аналитические центры Азербайджана и Узбекистана налаживают сотрудничество
Orlen Lietuva в январе-сентябре получила 33 млн евро чистой прибыли, снизила нефтепереработку на 8%
TotalEnergies увеличила чистую прибыль в III квартале на фоне подъема цен на энергоносители
Казахстан планирует завершить строительство объектов ВИЭ мощностью 1 ГВт к 2025г
Человеческая цивилизация слишком медлительна для предотвращения чрезмерного потепления Земли
ВОЗ нуждается в $23 млрд для реализации годовой программы по вакцинации в рамках борьбы с COVID-19
Байден представил Конгрессу обновленный пакет социальных стимулов объемом $1,75 трлн
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники
«Поддержка женщин-предпринимателей – важнейшая часть нашей социальной миссии», - Евгения Гашикулина, AccessBank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии