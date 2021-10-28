Саакашвили возобновил общение с врачами и готов принимать медицинскую помощь - адвокат

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении в Руставской тюрьме, отказался от крайних мер голодовки и согласился на сотрудничество с врачами, заявил в четверг журналистам адвокат Димитри Садзаглишвили.

"Решение о сотрудничестве с врачами и принятии медицинской помощи Саакашвили принял после того, как тюремная администрация оставила брешь в комнате для посетителей, через которую он обменивается письменными посланиями с адвокатами. Согласно грузинскому законодательству заключенные имеют право на конфиденциальное общение с адвокатами", - заявил Садзаглишвили.

Адвокат добавил, что Саакашвили извинился перед членами консилиума врачей, с которыми несколько часов назад отказался общаться в знак протеста против действий тюремной администрации утром в четверг полностью застеклившей окно в комнате для посетителей между заключенным и посетителем.