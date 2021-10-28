Цена газа в Европе опустилась ниже $900/тыс. куб. м после обнародования планов восстановления запасов Газпрома в Европе

Спотовая цена газа в Европе в четверг продолжила снижение после прозвучавшего в среду вечером объявления о планах закачки "Газпрома" в хранилища ЕС.
"Газпром"принципиально не комментирует свои планы относительно работы на европейском рынке - в области транспортировки, хранения, спотовых продаж. Поэтому рынок очень чутко реагирует на все возможные фактические технические детали присутствия российского газа в ЕС: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса), активность на Электронной торговой платформе "Газпром экспорта".
Однако в среду публичном на совещании по газу президент РФ Владимир Путин лично озаботился состоянием запасов газа "Газпрома" в подземных хранилищах Европы и проговорил поручение компании после завершения закачки в российские ПХГ позаботиться о запасах в Европе. Массированная закачка должна начаться со второй недели ноября.
На этих новостях цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures вечером в четверг снизилась до 74,595 евро за МВт/ч, или $899 за тысячу кубометров (с 26 сентября цена на TTF не опускалась ниже этого уровня). Позднее цена немного восстановилась - до уровня $908. Днем ранее торги закрылись на уровне $1062 за тысячу кубометров.
Чуть раньше - в среду цена на газ немного снизилась на фоне увеличения физической прокачки по газопроводу "Ямал-Европа" до 0,9 млн куб. м в час с 0,6 млн куб. м в час во вторник. В четверг поток газа сохраняется на примерно на том же уровне - 0,9 млн куб. м в час.
Вслед за европейскими новостями пошли вниз цены на гази в Азии: декабрьский фьючерс на азиатский спотовый индекс JKM Platts снизился до $1210 за тысячу кубометров (-$11), больше всех упал мартовский фьючерс - до $996 (-$46).
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