Кишинев надеется на решение проблем между Молдавией и РФ до встречи на уровне президентов

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что неоднократно обсуждала вопрос поставок газа в свою страну с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, рассчитывает на решение проблем, которые накопились между странами, до встречи на уровне президентов.

"Мы постоянно занимаемся решением проблем, связанных с нынешним газовым кризисом. За последнее время я несколько раз обсуждала эти вопросы с Дмитрием Козаком, переговоры продолжаются на всех уровнях. Наша позиция в этом вопросе совпадает: до встречи на уровне президентов нужно найти решение проблем, которые накопились в отношениях между нашими странами. И мы сейчас прилагаем усилия, чтобы договориться о прогрессе в решении текущих проблем", - сказала Санду в четверг журналистам после заседания высшего совета безопасности Молдавии, на котором обсуждался газовый кризис.

Президент Молдавии при этом высказалась в поддержку позиции правительства, которое стремится подписать новый долгосрочный договор с "Газпромом". "Переговоры продолжаются, в том числе, в настоящее время, вице-премьер Андрей Спыну находится в Санкт-Петербурге. Правительство пытается получить наиболее выгодные цены на газ в нынешних непростых условиях, когда цена на международном рынке взлетела в пять-шесть раз. Правительство стремится добиться подписания долгосрочного контракта с "Газпромом" на взаимовыгодных условиях, и это правильно", - сказала Санду.

На вопрос о закупках газа на международном рынке по высоким ценам, она ответила, что это вынужденная мера. "Несмотря на то, что в октябре мы покупаем у "Газпрома" газ по рыночной цене, "Газпром" не поставляет газ в необходимом объеме, а только две трети. Поэтому мы вынуждены докупать недостающий объем газа на международном рынке, чтобы поддерживать нужное давление в газотранспортной системе. Мы бы этого не делали, если бы нам хватило газа от "Газпрома", - заявила Санду.

Президент также сообщила, что обсуждала вопрос оказания помощи Молдавии с президентами Румынии, Польши, Германии, Азербайджана. "Обсуждала этот вопрос во время недавнего визита в Австрию, а также с руководством Евросоюза. Я рада, что Еврокомиссия уже объявила о предоставлении Молдавии помощи в размере 60 млн евро для преодоления кризиса. Я верю, что нынешние трудности сделают нас сильнее. После тяжелой зимы с многочисленными вызовами наступит весна возрождения и развития", - сказала Санду.

"Кризис возник не по вине властей Молдавии, а из-за аномальных цен на газ во всем мире, - заявила она. - Всем тяжело, а нам особенно. Потому что в Молдавии никто не заботился о развитии энергетики и альтернативных источниках импорта энергоресурсов. В Молдавии энергетика всегда была источником коррупции и серых схем в интересах разных властей, которые управляли страной до нас", - подчеркнула она.

Как сообщалось, Кишинев продолжает переговоры с "Газпромом" о заключении долгосрочного контракта. Согласно контракту на октябрь, Молдавия получает газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров. При этом контракт предусматривает получение республикой лишь 67% необходимого объема газа.

Неделю назад парламент Молдавии объявил о введении чрезвычайного положения в республике до 20 ноября в связи с газовым кризисом.

Кишинев и Москва пока так и не смогли прийти к компромиссу по новому газовому договору. На этой неделе в России проходят переговоры между вице-премьером Молдавии Андреем Спыну и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

В Брюсселе 28 октября проходил Совет ассоциации Молдавии-ЕС.