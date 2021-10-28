Встреча Газпрома с делегацией Молдавии в четверг опять закончилась без результата

Встреча руководства "Газпрома" с делегацией из Молдавии в четверг опять закончилась без результата, следует из сообщения "Газпрома".

"Сегодня в Санкт-Петербурге продолжились переговоры председателя правления ПАО "Газпром"Алексея Миллера c вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андреем Спыну и председателем правления АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном по вопросам поставок российского газа в Молдову", - пишет российская компания.

"Газпром" напоминает, что "30 сентября 2021 года ПАО "Газпром" и AО "Молдовагаз" подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдовы". Таким образом, действующий контракт на поставку газа в Молдавию истекает в понедельник, 1 ноября.

В 2020 году "Газпром" поставил в Молдавию 3,05 млрд куб. м газа - на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 млрд куб. м).

АО "Молдовагаз" - совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО "Газпром", правительством Молдавии и министерством промышленности Приднестровья.