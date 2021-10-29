Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9847 RUR   0.0242 GBR   2.3452 TRY   0.1784

Цена на нефть

28.10 $/bbl   WTI 82.81 0.15 Brent 84.32 -0.26

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.10.2021 11:27

Байден в ходе поездки в Европу проведет переговоры с лидерами "евротройки" по Ирану

Президент США Джо Байден в Риме в субботу проведет переговоры с лидерами ФРГ, Франции и Великобритании по иранской тематике, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В субботу он будет принимать участие в первой сессии G20, которая посвящена вопросам экономики и здравоохранения. У него также будет возможность провести встречу с "Евротройкой" - лидерами Германии, Франции и Великобритании - по Ирану", - сказал Салливан на брифинге в четверг.

По его словам, лидеры обсудят ситуацию с возобновлением переговоров по иранской ядерной программе.

Салливан также отметил, что затем в Глазго, где пройдет конференция ООН по климату, Байден может провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я ожидаю, что он встретится с президентом Турции в Глазго. У меня нет подтверждения, но я думаю, что президент этого ожидает", - сказал советник американского лидера.

Саммит лидеров G20 пройдет 30-31 октября в Риме.

26-ю сессию конференции ООН по изменению климата организуют Великобритания и Италия, она пройдет 31 октября - 12 ноября в Глазго.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БАЙДЕН, ЕВРОПА, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Байден призвал лидеров переворота в Судане восстановить переходное правительство Байден представил Конгрессу обновленный пакет социальных стимулов объемом $1,75 трлн Байден представит план достижения нулевого уровня выбросов на конференции ООН по климату Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден США поставляют вакцины от COVID-19 в другие страны не прося ничего взамен, в отличие от РФ и КНР - Байден Байден призывает к срочному повышению лимита госдолга США, предупреждает о риске для рынков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]