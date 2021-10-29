Президент США Джо Байден в Риме в субботу проведет переговоры с лидерами ФРГ, Франции и Великобритании по иранской тематике, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В субботу он будет принимать участие в первой сессии G20, которая посвящена вопросам экономики и здравоохранения. У него также будет возможность провести встречу с "Евротройкой" - лидерами Германии, Франции и Великобритании - по Ирану", - сказал Салливан на брифинге в четверг.

По его словам, лидеры обсудят ситуацию с возобновлением переговоров по иранской ядерной программе.

Салливан также отметил, что затем в Глазго, где пройдет конференция ООН по климату, Байден может провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я ожидаю, что он встретится с президентом Турции в Глазго. У меня нет подтверждения, но я думаю, что президент этого ожидает", - сказал советник американского лидера.

Саммит лидеров G20 пройдет 30-31 октября в Риме.

26-ю сессию конференции ООН по изменению климата организуют Великобритания и Италия, она пройдет 31 октября - 12 ноября в Глазго.