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АПК 29.10.2021 11:14

Россельхознадзор может запретить ввоз овощей и фруктов из Ирана

Россельхознадзор может запретить ввоз из Ирана овощей и фруктов, в партиях которых обнаруживаются карантинные для ЕАЭС организмы, сообщает служба по итогам переговоров с организацией по защите растений министерства сельскохозяйственного джихада Ирана.

Россельхознадзор обеспокоен тем, что во ввозимой из Ирана плодоовощной продукции часто выявляются карантинные организмы. В частности, служба обнаруживала западный цветочный трипс, персиковую плодожорку и бурую монилиозную гниль в перце, листьях салата, баклажанах, персиках, вишне, черешне, грушах, яблоках, цветной капусте, сливах и нектаринах.

"Российское ведомство сообщило, что в случае фиксации и в дальнейшем подобных нарушений будет вынуждено вводить временные ограничения на ввоз из Ирана на территорию РФ тех видов подкарантинных товаров, в которых выявляются карантинные организмы", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор отметил, что направлял нотификации обо всех случаях нарушений, и сообщил, что ожидает принятия иранской стороной мер по недопущению в дальнейшем поставок зараженной продукции. Служба также ждет от иранских коллег сведения о проведенных расследованиях для выяснения причин случившегося.

В ходе переговоров была обсуждена возможность интеграции информационных систем двух стран в области карантина растений. Кроме того, Россельхознадзор поднял тему экспорта в Иран зерновых культур и заявил, что Россия заинтересована в наращивании отправок зерна в эту страну. Для соблюдения иранских требований российская сторона запросила актуализированный перечень карантинных для Ирана объектов и правила ввоза зерновых культур. Россельхознадзор также попросил оперативно информировать в случае изменения требований.

На переговорах также был обсужден предложенный Россельхознадзором проект соглашения о сотрудничестве в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]