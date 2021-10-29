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Финансы 29.10.2021 11:18

Ziraat Bank Azerbaycan откроет филиалы в Карабахе и Нахчыване

ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan» планирует расширение филиальной сети в Азербайджане, заявил генеральный директор турецкого Ziraat Bank Алпаслан Чакар.

По словам Чакара, новые филиалы будут открыты в Карабахе и Нахчыване.

В настоящее время Ziraat Bank Azerbaycan имеет в Азербайджане 5 филиалов, из которых три в Баку и по одному в Гяндже и Сумгайыте.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал 30 декабря 2014 года лицензию ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan» на банковскую деятельность.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, ФИЛИАЛЫ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]