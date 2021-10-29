Ziraat Bank Azerbaycan откроет филиалы в Карабахе и Нахчыване

ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan» планирует расширение филиальной сети в Азербайджане, заявил генеральный директор турецкого Ziraat Bank Алпаслан Чакар.

По словам Чакара, новые филиалы будут открыты в Карабахе и Нахчыване.

В настоящее время Ziraat Bank Azerbaycan имеет в Азербайджане 5 филиалов, из которых три в Баку и по одному в Гяндже и Сумгайыте.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал 30 декабря 2014 года лицензию ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan» на банковскую деятельность.

Б.Рустамбеков