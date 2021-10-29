Валютные резервы Азербайджана оцениваются в $52,5 млрд – глава Центробанка

Стратегические валютные резервы Азербайджана за 9 месяцев 2021 года выросли на 3,4% - до $52,5 млрд, заявил председатель Центрального банка (ЦБА) Эльман Рустамов.

«Стратегические валютные резервы выросли на 3,4% или на $1,7 млрд - до $52,5 млрд», - сказал Рустамов в пятницу на пресс-конференции.

Он также отметил, что резервы Центробанка за этот период увеличились на 10,4% и превысили $7 млрд.

Пикового уровня в $53,7 млрд валютные резервы Азербайджана составляли на 1 октября 2014 года. В четвертом квартале 2014 года начался процесс сокращения валютных резервов, который продолжился в 2015-2016гг в связи с тем, что они направлялись на поддержание курса национальной валюты. С 2017 года возобновился рост валютных резервов, который продолжается в 2018-2021гг.

Х.Насирзаде