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Макроэкономика 29.10.2021 11:48

Валютные резервы Азербайджана оцениваются в $52,5 млрд – глава Центробанка

Стратегические валютные резервы Азербайджана за 9 месяцев 2021 года выросли на 3,4% - до $52,5 млрд, заявил председатель Центрального банка (ЦБА) Эльман Рустамов.

«Стратегические валютные резервы выросли на 3,4% или на $1,7 млрд - до $52,5 млрд», - сказал Рустамов в пятницу на пресс-конференции.

Он также отметил, что резервы Центробанка за этот период увеличились на 10,4% и превысили $7 млрд.

Пикового уровня в $53,7 млрд валютные резервы Азербайджана составляли на 1 октября 2014 года. В четвертом квартале 2014 года начался процесс сокращения валютных резервов, который продолжился в 2015-2016гг в связи с тем, что они направлялись на поддержание курса национальной валюты. С 2017 года возобновился рост валютных резервов, который продолжается в 2018-2021гг.

Х.Насирзаде

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Тэги: ВАЛЮТНЫЕ, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]