Nostrum в январе-сентябре снизила среднесуточную добычу углеводородов на 24%

Среднесуточная добыча компании Nostrum Oil & Gas Plc в январе-сентябре 2021 года после обработки составила 17,532 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), говорится в сообщении Nostrum.
За аналогичный период 2020 года компания добыла 23,129 тыс. бнэ. Таким образом, показатель за 9 месяцев 2021 года сократился на 24,2%.
Среднесуточные объемы продаж нефтекомпании за 9 месяцев 2021 года снизились на 28,9%, до 15,838 тыс. бнэ.
"Запасы газового конденсата не включены в заявленные объемы продаж и по состоянию на 30 сентября 2021 года составили примерно 254 тыс. бнэ. Их планируется реализовать в IV квартале 2021 года", - говорится в сообщении компании.
В сентябре Nostrum начала капитальный ремонт 7 скважин, который планируется завершить к июню 2022 года. При этом Nostrum уже завершила капитальный ремонт 6 скважин, начатый в апреле этого года. Начатое в апреле проведение 20 геолого-технических мероприятий на фонде скважин завершится в середине 2022 года. Также Nostrum продолжает загружать незадействованные газоперерабатывающие мощности за счет переработки сырья сторонних компаний.
Nostrum ожидает, что ее выручка за январь-сентябрь 2021 года превысит $142 млн. За аналогичный период 2020 года выручка компании составляла $135,8 млн. Остаток денежных средств на 30 сентября 2021 года достиг более $142 млн.
Nostrum ведет переговоры с членами специального комитета держателей облигаций о реструктуризации долга. Речь идет о еврооблигациях с купоном 8% и погашением в 2022 году и еврооблигациях с купоном 7% и погашением в 2025 году.
"Завершение реструктуризации позволит нам продвинуть компанию вперед и достичь поставленных бизнес-целей", - отметил главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas Арфан Хан, чьи слова приводятся в сообщении.
Ранее сообщалось, что Nostrum договорилась с держателями своих еврооблигаций об очередном продлении отсрочки процентных платежей до 9 ноября 2021 года.
Nostrum Oil & Gas PLC является материнской компанией казахстанского ТОО "Жаикмунай".
ТОО "Жаикмунай" - нефтегазовое предприятие, осуществляющее разведку, добычу и продажу нефти и газового конденсата. Разрабатываемый компанией лицензионный участок охватывает Чинаревское месторождение в северной части богатого нефтью прикаспийского бассейна. Чинаревское месторождение расположено в Западно-Казахстанской области близ границы Казахстана с РФ и рядом с несколькими крупными трубопроводами.
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