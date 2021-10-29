Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9847 RUR   0.0242 GBR   2.3452 TRY   0.1784

Цена на нефть

28.10 $/bbl   WTI 82.81 0.15 Brent 84.32 -0.26

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.10.2021 19:05

Nostrum в январе-сентябре снизила среднесуточную добычу углеводородов на 24%

Среднесуточная добыча компании Nostrum Oil & Gas Plc в январе-сентябре 2021 года после обработки составила 17,532 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), говорится в сообщении Nostrum.

За аналогичный период 2020 года компания добыла 23,129 тыс. бнэ. Таким образом, показатель за 9 месяцев 2021 года сократился на 24,2%.

Среднесуточные объемы продаж нефтекомпании за 9 месяцев 2021 года снизились на 28,9%, до 15,838 тыс. бнэ.

"Запасы газового конденсата не включены в заявленные объемы продаж и по состоянию на 30 сентября 2021 года составили примерно 254 тыс. бнэ. Их планируется реализовать в IV квартале 2021 года", - говорится в сообщении компании.

В сентябре Nostrum начала капитальный ремонт 7 скважин, который планируется завершить к июню 2022 года. При этом Nostrum уже завершила капитальный ремонт 6 скважин, начатый в апреле этого года. Начатое в апреле проведение 20 геолого-технических мероприятий на фонде скважин завершится в середине 2022 года. Также Nostrum продолжает загружать незадействованные газоперерабатывающие мощности за счет переработки сырья сторонних компаний.

Nostrum ожидает, что ее выручка за январь-сентябрь 2021 года превысит $142 млн. За аналогичный период 2020 года выручка компании составляла $135,8 млн. Остаток денежных средств на 30 сентября 2021 года достиг более $142 млн.

Nostrum ведет переговоры с членами специального комитета держателей облигаций о реструктуризации долга. Речь идет о еврооблигациях с купоном 8% и погашением в 2022 году и еврооблигациях с купоном 7% и погашением в 2025 году.

"Завершение реструктуризации позволит нам продвинуть компанию вперед и достичь поставленных бизнес-целей", - отметил главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas Арфан Хан, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что Nostrum договорилась с держателями своих еврооблигаций об очередном продлении отсрочки процентных платежей до 9 ноября 2021 года.

Nostrum Oil & Gas PLC является материнской компанией казахстанского ТОО "Жаикмунай".

ТОО "Жаикмунай" - нефтегазовое предприятие, осуществляющее разведку, добычу и продажу нефти и газового конденсата. Разрабатываемый компанией лицензионный участок охватывает Чинаревское месторождение в северной части богатого нефтью прикаспийского бассейна. Чинаревское месторождение расположено в Западно-Казахстанской области близ границы Казахстана с РФ и рядом с несколькими крупными трубопроводами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КОМПАНИЯ, УГЛЕВОДОРОДЫ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Президент Казахстана поручил рассмотреть возможность IPO КазТрансГаза в 2022г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]