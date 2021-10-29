Президент Азербайджана принял главу Управления по делам религии Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял в Баку главу Управления по делам религии Турции Али Эрбаша.

«Президент Алиев на встрече поздравил турецкий народ с национальным праздником - Днем Республики и пожелал турецкому народу счастья и процветания», - сообщает официальный сайт главы государства.

Стороны отметили, что недавний визит (26 октября – ИФ) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан является очередным примером братских и дружеских отношений между Баку и Анкарой, который укрепил двусторонние связи.

«Алиев и Эрбаш с удовлетворением подчеркнули, что братские и дружеские отношения между нашими странами успешно развиваются во всех сферах», - говорится в информации.

Э.Шафиев