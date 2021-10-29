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Внешняя политика 29.10.2021 11:53

Президент Азербайджана принял главу Управления по делам религии Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял в Баку главу Управления по делам религии Турции Али Эрбаша.

«Президент Алиев на встрече поздравил турецкий народ с национальным праздником - Днем Республики и пожелал турецкому народу счастья и процветания», - сообщает официальный сайт главы государства.

Стороны отметили, что недавний визит (26 октября – ИФ) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан является очередным примером братских и дружеских отношений между Баку и Анкарой, который укрепил двусторонние связи.

«Алиев и Эрбаш с удовлетворением подчеркнули, что братские и дружеские отношения между нашими странами успешно развиваются во всех сферах», - говорится в информации.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, РЕЛИГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]