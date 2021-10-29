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Бизнес и законодательство 29.10.2021 11:58

Около 58% ненефтяного экспорта Азербайджана в январе-сентябре пришлось на РФ и Турцию

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-сентября 2021 года составил $1,8 млрд, что на 40,9% больше показателя 9 месяцев 2020 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, в структуре экспорта основной объем пришелся на золото - $158,2 млн (рост на 5,5%), хлопок-сырец - $149,5 млн (рост на 80,8%), томаты - $128,2 млн (спад на 23,6%), полипропилен - $86,9 млн (рост на 64%), первичный полиэтилен плотностью ниже 0,94 - $71,9 млн (рост в 2,4 раза), лесной орех - $55,9 млн (спад на 17%), полимерные вещества первичной формы - $51,4 млн (в январе-сентябре 2020 года не экспортировался), первичный полиэтилен плотностью выше 0,94 - $50,4 млн (рост на 75,6%).

В целом, за 9 месяцев экспорт сахара увеличился в 2,1 раза, черных металлов и продукции из них - в 2,3 раза, хлопка-волокна - в 3,3 раза, алюминия и алюминиевой продукции - на 55,8%, продукции химической промышленности – в 2,1 раза.

В пятерку ведущих стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $586,5 млн (рост на 20,7%), Турция - $455 млн (рост на 80,6%), Швейцария - $174 млн (рост на 4,8%), Грузия - $120,5 млн (рост на 21%) и США - $54,8 млн (рост в 3 раза). Таким образом, 32,6% экспорта ненефтяной продукции пришлось на Россию, 25,3% - на Турцию.

В 2020 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1,9 млрд, что на 5,2% меньше показателя 2019 года. Спад был обусловлен негативным влиянием ограничений из-за COVID-19.

Министр экономики Микаил Джаббаров ранее заявил, что по итогам 2021 года ненефтяной экспорт превысит $2,2 млрд.

По оценкам Минэкономики, к 2026 году ненефтяной экспорт Азербайджана составит около $4 млрд.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]