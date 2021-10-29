УМЭО SOCAR в январе-сентябре сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-сентябре 2021 года составил $1 млрд 171,162 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
Как сообщает «Интерфвакс-Азербайджан», по итогам января-сентября крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний являлось Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) - $276 млн, среди частных - ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $86,6 млн.
Среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: SOCAR Polymer ($172,4 млн), ЗАО "AzerGold" ($96,1 млн), ООО "Azeraluminum" ($90,8 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($67,1 млн), "Азерэнержи" ($51,3 млн), ЗАО «Азербайджанские авиалинии» ($6,1 млн), ООО "Azeripek" ($2,4 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($1,2 млн), Государственная служба энергетики Нахчыванской АР Азербайджана ($0,962 млн).
В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $84,9 млн, ООО "Local garden" - $54,9 млн, ООО "Baku Steel Company" - $38,5 млн, ООО "Sun Food" - $28,6 млн, ООО "P-Aqro" - $28,5 млн, ООО "Azerseker Istehsalat Birliyi" - $26 млн, ООО "RAM Beynalxalq Nagliyyat ve Ticaret Ltd" - $20,7 млн, Теййар Хидаятов - $20,7 млн, ООО «Bulder 007 LTD» - $17,4 млн.
Азербайджан в январе-сентябре экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,8 млрд.
Н.Аббасова
Азербайджан откроет посольство в Ватикане
Президент Азербайджана принял главу Управления по делам религии Турции
В НАТО намерены возобновить сотрудничество с Азербайджаном по программе ППА
Компания Facebook сменит название на Meta - Цукерберг
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 245,5 млн - университет Хопкинса
Человеческая цивилизация слишком медлительна для предотвращения чрезмерного потепления Земли
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
В РФ за сутки выявлено более 39,8 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 1,163 тыс. умерших - оперштаб
США и Европа будут в центре внимания на саммите G20 - советник Байдена по нацбезопасности
Байден в ходе поездки в Европу проведет переговоры с лидерами "евротройки" по Ирану
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники
«Поддержка женщин-предпринимателей – важнейшая часть нашей социальной миссии», - Евгения Гашикулина, AccessBank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии