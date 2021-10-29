УМЭО SOCAR в январе-сентябре сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-сентябре 2021 года составил $1 млрд 171,162 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Как сообщает «Интерфвакс-Азербайджан», по итогам января-сентября крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний являлось Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) - $276 млн, среди частных - ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $86,6 млн.

Среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: SOCAR Polymer ($172,4 млн), ЗАО "AzerGold" ($96,1 млн), ООО "Azeraluminum" ($90,8 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($67,1 млн), "Азерэнержи" ($51,3 млн), ЗАО «Азербайджанские авиалинии» ($6,1 млн), ООО "Azeripek" ($2,4 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($1,2 млн), Государственная служба энергетики Нахчыванской АР Азербайджана ($0,962 млн).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $84,9 млн, ООО "Local garden" - $54,9 млн, ООО "Baku Steel Company" - $38,5 млн, ООО "Sun Food" - $28,6 млн, ООО "P-Aqro" - $28,5 млн, ООО "Azerseker Istehsalat Birliyi" - $26 млн, ООО "RAM Beynalxalq Nagliyyat ve Ticaret Ltd" - $20,7 млн, Теййар Хидаятов - $20,7 млн, ООО «Bulder 007 LTD» - $17,4 млн.

Азербайджан в январе-сентябре экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,8 млрд.

Н.Аббасова