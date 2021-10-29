Азербайджан откроет посольство в Ватикане

Парламент Азербайджана поддержал предложение правительства об открытии посольства в Ватикане.

В частности, Милли Меджлис (парламент) на пленарном заседании 29 октября принял в первом чтении проект закона "Об учреждении посольства Азербайджана в Ватикане", сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Э.Шафиев