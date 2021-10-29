Азербайджан откроет посольство в Ватикане

Парламент Азербайджана поддержал предложение правительства об открытии посольства в Ватикане.
В частности, Милли Меджлис (парламент) на пленарном заседании 29 октября принял в первом чтении проект закона "Об учреждении посольства Азербайджана в Ватикане", сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Э.Шафиев
Власти Азербайджана на 2022г цену на нефть в госбюджете предусмотрели в $50 за баррель – Рустамов
ExxonMobil не меняет сроки запуска СПГ-завода на "Сахалине-1"
Azerkosmos в январе-сентябре от эксплуатации спутников заработал свыше $32 млн
Компания Facebook сменит название на Meta - Цукерберг
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 245,5 млн - университет Хопкинса
Человеческая цивилизация слишком медлительна для предотвращения чрезмерного потепления Земли
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
В РФ за сутки выявлено более 39,8 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 1,163 тыс. умерших - оперштаб
США и Европа будут в центре внимания на саммите G20 - советник Байдена по нацбезопасности
Байден в ходе поездки в Европу проведет переговоры с лидерами "евротройки" по Ирану
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники
«Поддержка женщин-предпринимателей – важнейшая часть нашей социальной миссии», - Евгения Гашикулина, AccessBank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии