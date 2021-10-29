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Транспорт и связь 29.10.2021 12:23

Azerkosmos в январе-сентябре от эксплуатации спутников заработал свыше $32 млн

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-сентябре 2021 года составили $32,3 млн, что на 4,5% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

За 9 месяцев компания экспортировала спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги в 33 страны. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на США ($9,6 млн), Францию ($7,2 млн), Великобританию ($6,6 млн), Малайзию ($3,7 млн) и ОАЭ ($1,3 млн).

Доходы от экспорта услуг составили в отчетный период 91% общих доходов Azerkosmos.

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в 2020 году составили $45,1 млн, что на 3,9% больше показателя 2019 года.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

В декабре 2014 года "Azerkosmos" и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника "Azersky". Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".

Azerkosmos создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZERKOSMOS, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]