Azerkosmos в январе-сентябре от эксплуатации спутников заработал свыше $32 млн

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-сентябре 2021 года составили $32,3 млн, что на 4,5% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
За 9 месяцев компания экспортировала спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги в 33 страны. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на США ($9,6 млн), Францию ($7,2 млн), Великобританию ($6,6 млн), Малайзию ($3,7 млн) и ОАЭ ($1,3 млн).
Доходы от экспорта услуг составили в отчетный период 91% общих доходов Azerkosmos.
Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в 2020 году составили $45,1 млн, что на 3,9% больше показателя 2019 года.
Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).
В декабре 2014 года "Azerkosmos" и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника "Azersky". Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.
В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".
Azerkosmos создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.
Б.Рустамбеков
Азербайджан откроет посольство в Ватикане
Президент Азербайджана принял главу Управления по делам религии Турции
В НАТО намерены возобновить сотрудничество с Азербайджаном по программе ППА
Компания Facebook сменит название на Meta - Цукерберг
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 245,5 млн - университет Хопкинса
Человеческая цивилизация слишком медлительна для предотвращения чрезмерного потепления Земли
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
В РФ за сутки выявлено более 39,8 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 1,163 тыс. умерших - оперштаб
США и Европа будут в центре внимания на саммите G20 - советник Байдена по нацбезопасности
Байден в ходе поездки в Европу проведет переговоры с лидерами "евротройки" по Ирану
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники
«Поддержка женщин-предпринимателей – важнейшая часть нашей социальной миссии», - Евгения Гашикулина, AccessBank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии