Azerkosmos в январе-сентябре от эксплуатации спутников заработал свыше $32 млн

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-сентябре 2021 года составили $32,3 млн, что на 4,5% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

За 9 месяцев компания экспортировала спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги в 33 страны. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на США ($9,6 млн), Францию ($7,2 млн), Великобританию ($6,6 млн), Малайзию ($3,7 млн) и ОАЭ ($1,3 млн).

Доходы от экспорта услуг составили в отчетный период 91% общих доходов Azerkosmos.

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в 2020 году составили $45,1 млн, что на 3,9% больше показателя 2019 года.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

В декабре 2014 года "Azerkosmos" и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника "Azersky". Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".

Azerkosmos создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Б.Рустамбеков