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Регион 29.10.2021 12:44

В РФ за сутки выявлено более 39,8 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 1,163 тыс. умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 39 тыс. 849 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 163 пациентов, это новый антирекорд за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 39 849 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 442 (8,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в РФ вновь зафиксированы максимальные за пандемию 1 тыс. 163 смерти от коронавируса, предыдущий "антирекорд" был зафиксирован накануне в четверг - 1 тыс. 159 летальных исходов. Больше всего скончавшихся в Москве - 93, в Санкт-Петербурге - 76, по 42 пациента умерли в Краснодарском крае и в Московской области.

Вместе с тем суточная заболеваемость в пятницу немного снизилась по отношению к данным четверга, когда были выявлено 40 тыс. 096 новых заболевших, что стало максимумом за пандемию. Относительное снижение отмечается в Москве - 7 тыс. 511 новых случаев (8 тыс. 440 накануне) и в Московской области - 2 тыс. 556 (2 тыс. 639 в четверг), но прирост продолжается в Петербурге - 3 тыс. 452 заболевших (3 тыс.186 по данным на 28 октября). В целом подъем заболеваемости фиксируется практически во всех российских регионах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 432 тыс. 546 случаев коронавирусной инфекции, 236 тыс. 220 умерших и 7 млн 302 тыс. 515 выписанных, в том числе 30 тыс. 462 выписаны за последние сутки, из них 5 тыс. 134 выздоровевших приходится на Москву.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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