Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9847 RUR   0.0242 GBR   2.3452 TRY   0.1784

Цена на нефть

28.10 $/bbl   WTI 82.81 0.15 Brent 84.32 -0.26

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.10.2021 16:38

Ливан официально запросил у России спутниковые снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута

Президент Ливана Мишель Аун в пятницу официально обратился к российскому послу в стране Александру Рудакову с просьбой проинформировать Москву о желании Ливана получить спутниковые снимки, сделанные в день мощного взрыва в порту Бейрута, информирует ливанская телерадиовещательная компания.

Выступая на прошлой неделе на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, президент России Владимир Путин сказал: "Я обещаю вам, конечно, наведу справки. Если это (спутниковые снимки места взрыва) есть у нас, и мы в состоянии оказать содействие в расследовании, конечно, мы это сделаем. Мне сначала нужно поговорить с коллегами, которые могут располагать такой информацией". Так он отреагировал на просьбу журналистки из Ливана предоставить снимки для расследования взрыва в порту Бейрута.

В то же время Путин отметил, что не уверен в существовании таких снимков.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа 2020 года в портовой зоне Бейрута. Погибли около 200 человек. Взрывной волной разрушило большое количество зданий, выбило стекла и двери. Было повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]