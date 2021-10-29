ВВП Грузии за 9 месяцев вырос на 11%

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии в январе-сентябре 2021 года увеличился на 11,3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики.
В третьем квартале ВВП вырос на 9% к уровню июля-сентября прошлого года, в том числе в сентябре в годовом исчислении - на 6,9% (в июле и августе рост составил 9,9% и 10,3% соответственно).
По информации статслужбы, в прошлом месяце рост по сравнению с сентябрем 2020 года был отмечен в финансовой и страховой деятельности, в секторе транспорта и складирования, в перерабатывающей промышленности, поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционерного воздуха, в сфере гостиниц и ресторанов, искусства, развлечения и отдыха, в операциях, связанных с недвижимостью, торговле.
Тенденция снижения зафиксирована в секторе строительства.
Как сообщалось, правительство Грузии в июле скорректировало госбюджет страны на 2021 год, параметры которого были изменены с учетом улучшения прогноза роста ВВП по итогам года до 7,7% против ранее ожидавшихся 4,3%. Позже власти повысили прогноз экономического роста в текущем году до 9,5%.
Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Грузии в этом году на 7,7%, Всемирный банк - на 8%, Европейский банк реконструкции и развития - на 4,5%, Азиатский банк развития - на 8,5%.
ВВП Грузии в 2020 году снизился на 6,2% после роста на 5% годом ранее.
Число умерших от COVID-19 в Азербайджане с начала пандемии превысило 7 тыс. человек
Азербайджан откроет посольство в Ватикане
Президент Азербайджана принял главу Управления по делам религии Турции
В Азербайджане специальный карантинный режим из-за COVID-19 продлен до 1 января 2022 года
17,5 млн иностранных туристов посетили Турцию с начала года
Госагентство по ОМС направит 257 тыс. манатов на закупку холодильников для хранения вакцин
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
Президент Южной Кореи попросил папу римского поехать в КНДР ради установления мира на Корейском полуострове
Правительство Швеции реагировало слишком медленно на пандемию COVID-19 - комиссия по изучению действий властей
Европейские правоохранители пресекли деятельность хакерской сети после двух лет расследований
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники
«Поддержка женщин-предпринимателей – важнейшая часть нашей социальной миссии», - Евгения Гашикулина, AccessBank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии