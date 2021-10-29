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Макроэкономика 29.10.2021 18:02

ВВП Грузии за 9 месяцев вырос на 11%

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии в январе-сентябре 2021 года увеличился на 11,3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики.

В третьем квартале ВВП вырос на 9% к уровню июля-сентября прошлого года, в том числе в сентябре в годовом исчислении - на 6,9% (в июле и августе рост составил 9,9% и 10,3% соответственно).

По информации статслужбы, в прошлом месяце рост по сравнению с сентябрем 2020 года был отмечен в финансовой и страховой деятельности, в секторе транспорта и складирования, в перерабатывающей промышленности, поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционерного воздуха, в сфере гостиниц и ресторанов, искусства, развлечения и отдыха, в операциях, связанных с недвижимостью, торговле.

Тенденция снижения зафиксирована в секторе строительства.

Как сообщалось, правительство Грузии в июле скорректировало госбюджет страны на 2021 год, параметры которого были изменены с учетом улучшения прогноза роста ВВП по итогам года до 7,7% против ранее ожидавшихся 4,3%. Позже власти повысили прогноз экономического роста в текущем году до 9,5%.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Грузии в этом году на 7,7%, Всемирный банк - на 8%, Европейский банк реконструкции и развития - на 4,5%, Азиатский банк развития - на 8,5%.

ВВП Грузии в 2020 году снизился на 6,2% после роста на 5% годом ранее.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]