Израиль не будет расширять поселения на Западном берегу Иордана при нынешнем правительстве

Власти Израиля не планируют строить новые поселения на Западном берегу Иордана в течение срока полномочий нынешнего правительства, заявил в пятницу израильский министр здравоохранения Ницан Хоровиц.

"Это сложно принять нашим партнерам на правом фланге правительства, но мы приняли решение - и оно представляет политику правительства - сохранить статус-кво на местах без новых поселений, без новых аванпостов и без новых крупных решений, которые изменят ситуацию на территории", - приводит онлайн-портал газеты "Едиот Ахронот" слова Хоровица в Берлине.

Заявление Хоровица, который также является главой партии "Мерец", последовало на фоне одобрения властями Израиля постройки около 3 тыс. единиц жилья в 30 поселениях, в том числе на территории Западного берега.

Такой шаг вызвал обеспокоенность ЕС. Так, Брюссель в пятницу призвал Израиль остановить строительство еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, назвал расширение поселений препятствием для достижения мира на Ближнем Востоке.

В ЕС напомнили, что не собираются признавать любые изменения границ, существовавших до 1967 года.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют историческими именами Иудея и Самария, создавались Израилем после Шестидневной войны в 1967 году. Израиль считает Западный берег реки Иордан спорной территорией, ООН считает ее оккупированной.