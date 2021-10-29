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Дальнее зарубежье 29.10.2021 18:44

Израиль не будет расширять поселения на Западном берегу Иордана при нынешнем правительстве

Власти Израиля не планируют строить новые поселения на Западном берегу Иордана в течение срока полномочий нынешнего правительства, заявил в пятницу израильский министр здравоохранения Ницан Хоровиц.

"Это сложно принять нашим партнерам на правом фланге правительства, но мы приняли решение - и оно представляет политику правительства - сохранить статус-кво на местах без новых поселений, без новых аванпостов и без новых крупных решений, которые изменят ситуацию на территории", - приводит онлайн-портал газеты "Едиот Ахронот" слова Хоровица в Берлине.

Заявление Хоровица, который также является главой партии "Мерец", последовало на фоне одобрения властями Израиля постройки около 3 тыс. единиц жилья в 30 поселениях, в том числе на территории Западного берега.

Такой шаг вызвал обеспокоенность ЕС. Так, Брюссель в пятницу призвал Израиль остановить строительство еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, назвал расширение поселений препятствием для достижения мира на Ближнем Востоке.

В ЕС напомнили, что не собираются признавать любые изменения границ, существовавших до 1967 года.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют историческими именами Иудея и Самария, создавались Израилем после Шестидневной войны в 1967 году. Израиль считает Западный берег реки Иордан спорной территорией, ООН считает ее оккупированной.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИОРДАН, ПОСЕЛЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]