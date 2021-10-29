Около 6 млн жителей Китая оказались в локдауне из-за новой вспышки COVID-19

Примерно 6 млн жителей КНР, включая 4 млн в городе Ланьчжоу (провинция Ганьсу), попали в режим изоляции в связи с новой вспышкой COVID-19, сообщают в пятницу западные СМИ.
По данным СМИ, за минувшие сутки в стране выявили 48 случаев заболевания, а за минувшую неделю - менее 250.
Власти в свою очередь предпринимают меры по сдерживанию распространения заболевания: так, десятки тысяч жителей Пекина были помещены в карантин. Население призвали отменить свадебные церемонии, проводить похороны быстро, не организовывать банкеты и массовые собрания.
Также отменили половину авиарейсов в двух основных аэропортах Пекина - "Шоуду" и "Дасин", отмечают СМИ.
Накануне власти остановили два высокоскоростных поезда, шедших в Пекин, и отправили на тестирование на вирус более 450 пассажиров, после того как были зафиксированы контакты работников поездных бригад с лицами, инфицированными COVID-19.
Администрация Харбина - столицы пограничной с РФ провинции Хэйлунцзян - предостерегла около 10 млн горожан от поездок за рубеж и приостановила треть рейсов в городском аэропорту.
Ранее стало известно, что в городе Хэйхэ, расположенном на другом берегу реки Амур напротив Благовещенска, тоже был введен локдаун.
СМИ отмечали, что Китай остается одной из немногих стран мира, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. При этом в начале следующего года в Пекине должны пройти 24-е зимние Олимпийские игры: до их открытия 4 февраля 2022 года осталось менее ста дней.
Число умерших от COVID-19 в Азербайджане с начала пандемии превысило 7 тыс. человек
Азербайджан откроет посольство в Ватикане
Президент Азербайджана принял главу Управления по делам религии Турции
Газпром в ноябре может выйти на рынок с бондами в евро
Eni вернулась к чистой прибыли в III квартале, увеличила выручку на 83%
Nostrum в январе-сентябре снизила среднесуточную добычу углеводородов на 24%
В Азербайджане специальный карантинный режим из-за COVID-19 продлен до 1 января 2022 года
17,5 млн иностранных туристов посетили Турцию с начала года
Госагентство по ОМС направит 257 тыс. манатов на закупку холодильников для хранения вакцин
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники
«Поддержка женщин-предпринимателей – важнейшая часть нашей социальной миссии», - Евгения Гашикулина, AccessBank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии