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Дальнее зарубежье 29.10.2021 19:33

Около 6 млн жителей Китая оказались в локдауне из-за новой вспышки COVID-19

Примерно 6 млн жителей КНР, включая 4 млн в городе Ланьчжоу (провинция Ганьсу), попали в режим изоляции в связи с новой вспышкой COVID-19, сообщают в пятницу западные СМИ.

По данным СМИ, за минувшие сутки в стране выявили 48 случаев заболевания, а за минувшую неделю - менее 250.

Власти в свою очередь предпринимают меры по сдерживанию распространения заболевания: так, десятки тысяч жителей Пекина были помещены в карантин. Население призвали отменить свадебные церемонии, проводить похороны быстро, не организовывать банкеты и массовые собрания.

Также отменили половину авиарейсов в двух основных аэропортах Пекина - "Шоуду" и "Дасин", отмечают СМИ.

Накануне власти остановили два высокоскоростных поезда, шедших в Пекин, и отправили на тестирование на вирус более 450 пассажиров, после того как были зафиксированы контакты работников поездных бригад с лицами, инфицированными COVID-19.

Администрация Харбина - столицы пограничной с РФ провинции Хэйлунцзян - предостерегла около 10 млн горожан от поездок за рубеж и приостановила треть рейсов в городском аэропорту.

Ранее стало известно, что в городе Хэйхэ, расположенном на другом берегу реки Амур напротив Благовещенска, тоже был введен локдаун.

СМИ отмечали, что Китай остается одной из немногих стран мира, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. При этом в начале следующего года в Пекине должны пройти 24-е зимние Олимпийские игры: до их открытия 4 февраля 2022 года осталось менее ста дней.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]