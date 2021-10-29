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Дальнее зарубежье 29.10.2021 20:34

Меркель выступит на конференции ООН по климату в Глазго

Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в конференции ООН по климату в британском Глазго, сообщила представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

"Канцлер 1 ноября примет участие в 26-й конференции ООН по климату", - сказала Фиц журналистам в Берлине в пятницу.

По ее словам, предполагается, что Меркель выступит с заявлением по ситуации в Германии и с речью.

Конференция пройдет с 31 октября по 12 ноября в Шотландии, в ней примут участие представители 197 стран, они будут обсуждать реализацию Парижского соглашения по климату. В числе положений соглашения - сокращение эмиссий в целом и сведение к нулю выбросов парниковых газов к 2050 году.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]