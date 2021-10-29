Меркель выступит на конференции ООН по климату в Глазго

Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в конференции ООН по климату в британском Глазго, сообщила представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.
"Канцлер 1 ноября примет участие в 26-й конференции ООН по климату", - сказала Фиц журналистам в Берлине в пятницу.
По ее словам, предполагается, что Меркель выступит с заявлением по ситуации в Германии и с речью.
Конференция пройдет с 31 октября по 12 ноября в Шотландии, в ней примут участие представители 197 стран, они будут обсуждать реализацию Парижского соглашения по климату. В числе положений соглашения - сокращение эмиссий в целом и сведение к нулю выбросов парниковых газов к 2050 году.
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