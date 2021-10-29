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СНГ 29.10.2021 21:03

Непредвиденные расходы Белоруссии на COVID-19 составят $2 млрд на конец 2021г

Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил цифру непредвиденных расходов страны на борьбу с коронавирусом.

"На конец года $2 млрд непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от ковид. Я не хочу сказать, что у нас идеально все, но по сравнению с другими, как оказалось, неплохо. Но это большие деньги", - заявил Лукашенко на встрече с работниками Добрушской бумажной фабрики "Герой труда" в пятницу. Его слова приводит президентская пресс-служба.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]