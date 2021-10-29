Непредвиденные расходы Белоруссии на COVID-19 составят $2 млрд на конец 2021г

Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил цифру непредвиденных расходов страны на борьбу с коронавирусом.
"На конец года $2 млрд непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от ковид. Я не хочу сказать, что у нас идеально все, но по сравнению с другими, как оказалось, неплохо. Но это большие деньги", - заявил Лукашенко на встрече с работниками Добрушской бумажной фабрики "Герой труда" в пятницу. Его слова приводит президентская пресс-служба.
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