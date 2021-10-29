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Финансы 29.10.2021 16:06

Доходы Азербайджана за 9 месяцев от приватизации и сдачи в аренду госимущества превысили $34 млн

Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и сдачи в аренду государственного имущества в январе-сентябре 2021 года составили 58,02 млн манатов ($34,14 млн), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики.

"В январе-сентябре 2021 года поступления в госбюджет от приватизации госимущества составили 58,02 млн манатов. Прогноз выполнен на 78,1%", - отметили в Службе.

Кроме того, поступления в госбюджет от сдачи в аренду госимущества составили 11,6 млн манатов, прогноз перевыполнен на 5,7%.

«В январе-сентябре 2021 года проведено 47 аукционов по приватизации госимущества. По итогам этих аукционов приватизированы 15 акционерных обществ, 30 малых госпредприятий, 2 недостроенных строения и 145 автомобилей. За 9 месяцев также заключено 496 договоров аренды нежилых площадей, 699 договоров - на земельные участки, на которых расположены предприятия и объекты, продлено - 282 договора аренды", - подчеркнули в ведомстве.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]