Доходы Азербайджана за 9 месяцев от приватизации и сдачи в аренду госимущества превысили $34 млн

Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и сдачи в аренду государственного имущества в январе-сентябре 2021 года составили 58,02 млн манатов ($34,14 млн), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики.
"В январе-сентябре 2021 года поступления в госбюджет от приватизации госимущества составили 58,02 млн манатов. Прогноз выполнен на 78,1%", - отметили в Службе.
Кроме того, поступления в госбюджет от сдачи в аренду госимущества составили 11,6 млн манатов, прогноз перевыполнен на 5,7%.
«В январе-сентябре 2021 года проведено 47 аукционов по приватизации госимущества. По итогам этих аукционов приватизированы 15 акционерных обществ, 30 малых госпредприятий, 2 недостроенных строения и 145 автомобилей. За 9 месяцев также заключено 496 договоров аренды нежилых площадей, 699 договоров - на земельные участки, на которых расположены предприятия и объекты, продлено - 282 договора аренды", - подчеркнули в ведомстве.
Б.Рустамбеков
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