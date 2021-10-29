Отношения между Вашингтоном и Парижем налаживаются, констатирует посол Франции в США

Посол Франции в США Филипп Этьен заявил о том, что после недавних разногласий по поводу партнерства между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) Вашингтон и Париж вновь установили доверительные отношения, сообщает в пятницу американский телеканал CBS News.
"Речь идет не только о том, что меня отзывали (из Вашингтона - ИФ). Очень важно было осмыслить то, что произошло, также важно понять, как мы можем вернуть отношения на прежний уровень ... Мы должны двигаться вперед, не оглядываясь на прошлое", - заявил Этьен.
Посол отметил, что главное недовольство Франции состояло в том, что до объявления о создании союза AUKUS, союзники никоим образом не уведомили Париж.
В сентябре президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой в рамках этого партнерства стало объявление о строительстве атомных подводных лодок для Австралии. Из-за этого Канберра отказалась от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на сумму, по различным данным, от $60 млрд до $90 млрд.
Это вызвало резкую негативную реакцию Франции, которую поддержал Евросоюз.
После объявления о соглашении Париж отзывал своих послов из Вашингтона и Канберры.
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