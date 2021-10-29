Газпром в ноябре может выйти на рынок с бондами в евро

"Газпром" в начале ноября может выйти на рынок с бондами в евро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами компании.
Звонки с инвесторами запланированы после 7 ноября.
С начала года "Газпром" разместил бонды на $3 млрд, 1 млрд евро и 0,5 млрд швейцарских франков.
Обновленный лимит программы внешних заимствований на 2021 год составляет 509 млрд рублей и с учетом перечисленных сделок он исполнен на 69% - 354 млрд рублей.
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