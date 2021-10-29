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Финансы 29.10.2021 22:13

Газпром в ноябре может выйти на рынок с бондами в евро

"Газпром" в начале ноября может выйти на рынок с бондами в евро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами компании.

Звонки с инвесторами запланированы после 7 ноября.

С начала года "Газпром" разместил бонды на $3 млрд, 1 млрд евро и 0,5 млрд швейцарских франков.

Обновленный лимит программы внешних заимствований на 2021 год составляет 509 млрд рублей и с учетом перечисленных сделок он исполнен на 69% - 354 млрд рублей.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]