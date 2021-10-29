Европейские правоохранители пресекли деятельность хакерской сети после двух лет расследований

Правоохранительные органы ряда стран Европы в пятницу заявили, что остановили деятельность хакерской группировки, которая совершала кибератаки на крупные компании в десятках стран с требованием выкупа, сообщают западные СМИ.
"Известно, что эти киберпреступники направляли свою деятельность на крупные корпорации, эффективно приостанавливая их деятельность", - приводят СМИ выдержки из заявления Европола - полицейской службы ЕС.
По его данным, деятельность группировки пресекли после двух лет расследования.
Как заявили в Европоле, участники хакерской сети могли проникать IT-системы компаний при помощи фишинговых писем и других способов, а затем блокировать документы и требовать выкуп за ключ расшифровки. В службе отметили, что около 1,8 тыс. организаций в 71 стране пострадали от кибератак этой хакерской сети.
Кроме того, в службе заявили, что в ходе рейдов на этой неделе на Украине и в Швейцарии выявили 12 подозреваемых в участии в этих киберпреступлениях. Полиция в ходе обысков также изъяла более $50 тыс. наличными и пять дорогих автомобилей.
СМИ напоминают, что французские начали расследование в отношении хакерской группировки в сентябре 2019 года. К расследованию присоединились более 50 следователей из восьми стран, в том числе из Германии и США.
Ранее на этой неделе в Европоле сообщили, что спецслужбы стран Европы арестовали 150 подозреваемых в продаже незаконных товаров в даркнете. По данным европейской полицейской службы, в США арестовали 65 человек, в Германии - 47, в Великобритании - 24. Также по четверо человек арестовали в Италии и Нидерландах, двое - в Швейцарии и один - в Болгарии. Некоторых арестованных Европол рассматривает как "ключевых фигурантов" преступной деятельности.
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