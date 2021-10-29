В Азербайджане зарегистрирована компания с капиталом в 100 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО «Esse Modern Furniture».

«Уставный капитал компании равен 100 тыс. манатов. Официальным представителем является Сеймур Исаев», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС.

Esse Modern Furniture госрегистрацию прошла 18 августа.

Кроме этого, ГНС в августе зарегистрировала три компании с уставным капиталом по 50 тыс. манатов: ООО «Digital Classifieds», ООО «Elisto Technologies», ООО «Innovative Solutions».

Официальным представителем ООО «Digital Classifieds» является Мамука Кирвалидзе (гражданин Грузии), ООО «Elisto Technologies» - Тогрул Назирли, ООО «Innovative Solutions» - Рамин Байрамов.

ООО «Digital Classifieds» прошло регистрацию 16 августа, ООО «Elisto Technologies» и ООО «Innovative Solutions» - 18 августа.

Х.Насирзаде