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Финансы 29.10.2021 16:36

В Азербайджане зарегистрирована компания с капиталом в 100 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО «Esse Modern Furniture».

«Уставный капитал компании равен 100 тыс. манатов. Официальным представителем является Сеймур Исаев», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС.

Esse Modern Furniture госрегистрацию прошла 18 августа.

Кроме этого, ГНС в августе зарегистрировала три компании с уставным капиталом по 50 тыс. манатов: ООО «Digital Classifieds», ООО «Elisto Technologies», ООО «Innovative Solutions».

Официальным представителем ООО «Digital Classifieds» является Мамука Кирвалидзе (гражданин Грузии), ООО «Elisto Technologies» - Тогрул Назирли, ООО «Innovative Solutions» - Рамин Байрамов.

ООО «Digital Classifieds» прошло регистрацию 16 августа, ООО «Elisto Technologies» и ООО «Innovative Solutions» - 18 августа.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГНС, КОМПАНИИ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]