Цена газа в Европе опустилась ниже $800/тыс. куб. м, возвращаясь к уровням месячной давности

Спотовая цена газа в Европе в пятницу продолжила движение вниз после прозвучавшего еще в среду заявления о планах пополнения запасов "Газпрома" в хранилищах ЕС.
"Газпром" принципиально не комментирует свои планы относительно работы на европейском рынке - в области транспортировки, хранения, спотовых продаж. Поэму рынок очень чутко реагирует на все возможные фактические технические детали присутствия российского газа в ЕС: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса), активность на Электронной торговой платформе "Газпром экспорта".
Однако в среду на публичном совещании по газу президент РФ Владимир Путин лично озаботился состоянием запасов газа "Газпрома" в подземных хранилищах Европы и проговорил поручение компании после завершения закачки в российские ПХГ позаботиться о запасах в Европе. Массированная закачка должна начаться со второй недели ноября.
В пятницу днем цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures снизилась до 66,375 евро за МВт.ч, или $799 за тысячу кубометров. Ранее этой осенью ниже $800 газ в Европе торговался во второй декаде сентября.
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