Правительство Швеции реагировало слишком медленно на пандемию COVID-19 - комиссия по изучению действий властей

Шведские власти действовали не оперативно на фоне распространения COVID-19 в стране, сообщает в пятницу издание The Guardian со ссылкой на предварительные результаты работы комиссии, изучающей борьбу с COVID-19 в Швеции.

"Реагирование Швеции на пандемию характеризовалось нерасторопными ответными мерами", - заявили в комиссии.

"Первоначальные меры по предотвращению и контролю над заболеванием были недостаточны, чтобы остановить или хотя бы значительно ограничить распространение вируса по стране", - отметили в комиссии.

В частности, члены комиссии подчеркнули, что власти слишком долго наращивали до нужной степени возможности тестирования на COVID-19 и вначале при тестировании отдавали предпочтение лишь определенным группам типа медперсонала. Также власти во многом полагались на добровольные рекомендации в адрес населения страны и значительную долю ответственности за борьбу с вирусом возложили на государственное управление здравоохранения Швеции и главного государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла.

The Guardian отмечает, что впоследствии комиссия представит финальный доклад с анализом стратегии правительства Швеции по борьбе с COVID-19. Однако иных полномочий у комиссии нет.

Швеция в отличие от других европейских стран не ограничивала полностью из-за пандемии передвижения жителей страны, работу предприятий и развлекательных учреждений, баров, магазинов, ресторанов и школ. Хотя большинство шведов поддержали такой правительственный подход, другие наблюдатели обвиняли власти в пренебрежении жизнями населения страны. Под давлением парламента правительство назначило комиссию для изучения собственных действий в связи с COVID-19.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Швеции за время пандемии диагностировали более 1,17 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались свыше 14,7 тыс. инфицированных.